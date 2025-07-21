Катафалк пришлось разворачивать: мужчина внезапно пришел в себя после остановки сердца

78-летний мужчина из Италии, у которого медики констатировали смерть, неожиданно для всех очнулся спустя 30 минут после постановки неутешительного диагноза. Об этой истории общественности заявили местные власти в минувшее воскресенье, 20 июля.
Пожилой мужчина перенес остановку сердца. Прибывшие на место врачи пытались запустить орган, однако у них ничего не получилось. Когда к его дому подъехал катафалк, чтобы забрать тело, герой истории вдруг открыл глаза и поинтересовался, где его дочери.
После такого «возвращения из мертвых» его экстренно госпитализировали. Медики провели полный осмотр и заявили, что состояние мужчины стабильное, пишет агентство Belga.
Врачи описали этот случай «феноменом Лазаря», который назван в честь библейской истории, где Иисус воскрешает человека. Данный термин в медицине описывает неожиданную остановку сердечно-сосудистой функции после неудачной попытки реанимации.
Как KP.RU писал ранее, в Таиланде произошел невероятный случай — мужчина, которого спасатели сочли мертвым, внезапно пришел в сознание и начал звать на помощь. Инцидент произошел 11 июня в пригороде Бангкока Нонтхабури.