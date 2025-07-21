Катафалк пришлось разворачивать: мужчина внезапно пришел в себя после остановки сердца

Пожилой мужчина перенес остановку сердца. Прибывшие на место врачи пытались запустить орган, однако у них ничего не получилось. Когда к его дому подъехал катафалк, чтобы забрать тело, герой истории вдруг открыл глаза и поинтересовался, где его дочери.