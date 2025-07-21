Военные эксперты назвали места запуска беспилотников в сторону Москвы

«Обычно у дронов-камикадзе нет шасси, а даже если есть, и с помощью них дрон взлетает, то после взлета беспилотник сбрасывает шасси. А в этом случае мы видим, что шасси остается даже во время полетов над РФ. Отсюда возникает гипотеза, что эти беспилотники взлетают на Украине, приземляются в России, заправляются и стартуют атаковать объекты», — сказал специалист.