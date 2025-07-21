Военные эксперты назвали места запуска беспилотников в сторону Москвы

Ночью и днем 20 июля средства ПВО сбили над российскими регионами 169 беспилотников, 26 из них — летели в сторону Москвы. Военный летчик Владимир Попов и основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в разговоре с aif.ru объяснили, откуда могли запускать дроны и кто за этим стоит.
Дроны взлетают по всей Украине.
Генерал-майор Владимир Попов считает, что беспилотники, в том числе летящие в сторону Москвы, могут запускать с приграничных территорий.
«Думаю, все было осуществлено с внутренних районов, с приграничных территорий. Человек, запустивший беспилотник, мог проникнуть на территорию России давно, добросовестно проживать, а потом по команде запустить», — сказал Попов.
Он предположил, что налеты совершают беспилотники, которые могут преодолевать расстояние около 150−300 км.
Эксперт Кондратьев, наоборот, считает, что беспилотники запускают именно с территории Украины, причем стартовать они могут с любой части страны.
«За летными площадками, откуда они стартуют, активно охотятся наши военные, поэтому они постоянно меняют свое местоположение, иначе их засекут и уничтожат», — сказал он.
Дозаправлять БПЛА могут уже в России.
Кондратьев в беседе с aif.ru отметил, что пока нельзя сказать, какие именно беспилотники 20 июля пытались атаковать Москву. Однако специалист на основе хронологии атак последних дней предположил, что это Ан-196 «Лютый».
«Это беспилотник с двигателем внутреннего сгорания. Установленная на нем бортовая электроника поставляется странами НАТО, в том числе и навигационные системы», — пояснил он.
Еще одна важная особенность этих дронов — наличие постоянного шасси. Это может указывать на то, что взлетающие с территории Украины беспилотники дозаправляются в России, а уже затем летят к цели.
«Обычно у дронов-камикадзе нет шасси, а даже если есть, и с помощью них дрон взлетает, то после взлета беспилотник сбрасывает шасси. А в этом случае мы видим, что шасси остается даже во время полетов над РФ. Отсюда возникает гипотеза, что эти беспилотники взлетают на Украине, приземляются в России, заправляются и стартуют атаковать объекты», — сказал специалист.
Сбивают через 1,5 часа после вылета.
С приграничных территорий сбитые над Москвой беспилотники самолетного типа могли вылететь за 1,5 часа до прилета к цели, считает Попов.
«Они вылетели с приграничных территорий за 1,5−2 часа. Не менее. Они преодолевают расстояние в пределах 150−300 км», — отметил специалист.
Военный летчик подчеркнул, что организация запуска беспилотников — длительный процесс, который включает в себя доставку и сборку дронов, выжидание подходящего для запуска времени, а также подготовку специалистов.
Он добавил, что за каждым запуском дрона стоит не один человек, а целая организованная группа.
Накануне стало известно, что ВС РФ нанесли групповой удар по заводам, выпускающим части ракет и БПЛА.
По информации Минобороны РФ, для поражения предприятий украинского ВПК было применено высокоточное оружие.