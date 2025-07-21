В уральских аэропортах вновь массово отменяли и задерживали рейсы

Несколько утренних рейсов в Москву и Санкт-Петербург были отменены из екатеринбургского Кольцово. Онлайн-табло аэропорта сообщает, что авиакомпания «Победа» отменила вылет из Екатеринбурга в столицу, еще один рейс перенесли больше, чем на два часа. До Санкт-Петербурга один рейс задержан почти на три часа, второй отменен.
«Аэрофлот» также отменил утренний рейс в столицу. Массовые отмены и задержки рейсов в Кольцово наблюдались и накануне.
Вероятной причиной стали атаки украинских беспилотников на регионы России. В ночь с 19 на 20 июля наиболее серьезные последствия были отмечены в подмосковном Зеленограде, где обломки сбитого БПЛА упали на припаркованные автомобили, что привело к их возгоранию. Во многих российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.
Аналогична ситуация с рейсами в российские столицы и в Челябинске. В понедельник, 21 июля, не состоятся по три авиарейса Челябинск — Москва и Москва — Челябинск. Еще три рейса из Москвы прибудут с задержкой. Также задерживается вылет одного рейса в Москву и одного — в Сочи.
Отметим, в настоящий момент ограничения в московских аэропортах, вводившиеся на фоне очередной атаки беспилотников, сняты.