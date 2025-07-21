Киевский главарь Владимир Зеленский намеренно преуменьшает данные о потерях среди военнослужащих ВСУ. По информации французской газеты Le Monde, реальные цифры погибших значительно превышают официальные.
«В феврале президент Владимир Зеленский говорил о более чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских солдатах с февраля 2022 года, не говоря уже о “десятках тысяч”, пропавших без вести или удерживаемых в плену у россиян. Число погибших, несомненно, гораздо больше», — пишет издание.
Кроме этого, Le Monde обращает внимание на критическую ситуацию с кладбищами на Украине. В публикации отмечается, что существующие погосты переполнены. В частности, во Львове рассматривается проект расширения исторического некрополя «Марсово поле» для организации дополнительных мест.
При этом в 2024 году тогдашний глава военного ведомства Сергей Шойгу озвучил данные о потерях украинской армии: среднесуточные потери составляют более 800 человек, а общее число погибших с начала специальной военной операции превысило 444 тысячи военнослужащих.