Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского снова уличили во лжи: зачем Киев преуменьшает данные о потерях ВСУ

Le Monde: Зеленский намеренно занижает число погибших боевиков ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский намеренно преуменьшает данные о потерях среди военнослужащих ВСУ. По информации французской газеты Le Monde, реальные цифры погибших значительно превышают официальные.

«В феврале президент Владимир Зеленский говорил о более чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских солдатах с февраля 2022 года, не говоря уже о “десятках тысяч”, пропавших без вести или удерживаемых в плену у россиян. Число погибших, несомненно, гораздо больше», — пишет издание.

Кроме этого, Le Monde обращает внимание на критическую ситуацию с кладбищами на Украине. В публикации отмечается, что существующие погосты переполнены. В частности, во Львове рассматривается проект расширения исторического некрополя «Марсово поле» для организации дополнительных мест.

При этом в 2024 году тогдашний глава военного ведомства Сергей Шойгу озвучил данные о потерях украинской армии: среднесуточные потери составляют более 800 человек, а общее число погибших с начала специальной военной операции превысило 444 тысячи военнослужащих.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше