Симоньян назвала «самую вкусную» мечту Запада о России: он для этого делает все возможное

Если бы россияне устали от спецоперации, самая «главная и вкусная» мечта коллективного Запада сбылась бы. И тогда бы появилась возможность сделать так, что РФ отсекла бы себе руки-ноги и голову, что в истории страны уже случалось. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила главредактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.