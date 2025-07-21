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Симоньян назвала «самую вкусную» мечту Запада о России: он для этого делает все возможное

Симоньян: главной мечтой Запада является появление усталости граждан РФ от СВО.

Источник: Комсомольская правда

Если бы россияне устали от спецоперации, самая «главная и вкусная» мечта коллективного Запада сбылась бы. И тогда бы появилась возможность сделать так, что РФ отсекла бы себе руки-ноги и голову, что в истории страны уже случалось. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила главредактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Отвечая на часто задаваемые ей вопросы о том, что случится после 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа, журналист поделилась несколькими сценариями дальнейшего развития событий.

«Их расчет, что наши люди устанут. Это, я… уверена, не сбудется, но для них — это самая мякотка, самый лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик, чтобы мы… как та гоголевская унтер-офицерская вдова, дважды сами себя высекли», — отметила Симоньян.

Главред напомнила, что в первый раз это в истории России произошло, когда страна сама отсекла от себя Польшу, Карс и Финляндию, а во второй раз в 90-е. Тогда Россия отсекла себе 14 из 15 республик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия формирует свою внешнеполитическую и оборонную стратегию, учитывая все более явную и тревожную тенденцию, наблюдаемую в ряде европейских стран. Он отметил, что антироссийский и милитаристский экстаз пока не находит общего понимания, но тенденция в целом очень плохая и очень опасная.

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