В Омске внезапно скончался замминистра здравоохранения Дмитрий Рябиков

Дмитрий Рябиков занял пост замглавы Минздрава в январе 2023 года. До этого он почти 20 лет работал в системе здравоохранения. Он окончил Омскую медицинскую академию в 2003 году, получив диплом педиатра. Начинал трудовой путь в Областной детской больнице и на кафедре детских болезней.