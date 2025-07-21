В Омске внезапно скончался замминистра здравоохранения Дмитрий Рябиков

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Рябиков скоропостижно скончался этой ночью. О его смерти сообщил глава Минздрава Дмитрий Маркелов в своём телеграм-канале.
«Дмитрий Александрович отвечал за важнейшие направления работы в системе здравоохранения, решал вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи людям. Наш коллектив, подчинённые, друзья и пациенты Дмитрия Александровича потрясены этой трагической смертью», — написал министр.
Дмитрий Рябиков занял пост замглавы Минздрава в январе 2023 года. До этого он почти 20 лет работал в системе здравоохранения. Он окончил Омскую медицинскую академию в 2003 году, получив диплом педиатра. Начинал трудовой путь в Областной детской больнице и на кафедре детских болезней.
Позднее руководил педиатрическим отделением детской поликлиники № 5, а затем занял должность заместителя главного врача по медицинской части в поликлинике № 3. С 2011 года работал в областном министерстве здравоохранения, а с 2017 по 2020 годы возглавлял департамент, отвечающий за организацию медицинской помощи. После увольнения, инициированного Ириной Солдатовой, руководил медицинской частью в хоккейной академии «Авангард».
Причины и обстоятельства смерти Дмитрия Рябикова не сообщаются.