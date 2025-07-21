В Перми обманутой мошенниками пенсионерке вернули деньги

Сотрудники уголовного розыска УМВД по г. Перми задержали курьера телефонных мошенников и обнаружили у него 400 тысяч рублей. Позже правоохранители установили и хозяйку денег — жительницу Свердловского района Перми, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.