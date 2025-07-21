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В Перми обманутой мошенниками пенсионерке вернули деньги

Сотрудники уголовного розыска УМВД по г.

Источник: Reuters

Сотрудники уголовного розыска УМВД по г. Перми задержали курьера телефонных мошенников и обнаружили у него 400 тысяч рублей. Позже правоохранители установили и хозяйку денег — жительницу Свердловского района Перми, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Накануне пенсионерке позвонил незнакомец, назвался сотрудником прокуратуры и сообщил, что женщине нужно собрать все имеющиеся накопления и передать специалисту для декларирования средств. Отдав все сбережения, пермячка никому не рассказала о произошедшем.

Стражи порядка вернули потерпевшей сбережения в присутствии дочери. Также полицейские вручили им памятку о том, как не стать жертвой телефонных мошенников.