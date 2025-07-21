Собянин сообщил о ещё четырёх сбитых дронах, пытавшихся атаковать Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила четыре беспилотника, которые пытались атаковать объекты на территории Москвы, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
С утра 21 июля он проинформировал о нейтрализации двух таких дронов. При этом обломки БПЛА упали на территории рабочего посёлка Киевский в ТиНАО.
«Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — уточнил мэр.
Позже глава города написал о ещё двух обезвреженных дронах.
Напомним, в ночь с 20 на 21 июля Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 11 БПЛА, которые были направлены на Москву.
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