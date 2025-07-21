Президент Польши Дуда упал в море с доски для серфинга на глазах у журналистов

Президент Польши Анджей Дуда не удержался на доске для джетсерфинга и упал в море прямо на глазах у журналистов варшавской газеты Fakt.
Дуда увлекается джетсерфингом — водным видом спорта, сочетающим серфинг с использованием электромотора, позволяющего развивать скорость до 60 километров в час.
Инцидент произошел на огороженной территории пляжа Юрата на полуострове Хель, где президент обычно занимается джетсерфингом под присмотром охраны.
По информации издания, президент не пострадал, так как был одет в защитный шлем и жилет, и был оперативно извлечен из воды сотрудниками службы безопасности.
В Польше изъяли из продажи книгу «Дебил». Случай из практики", на обложке которой изображен президент страны Анджей Дуда. Автор книги — Александра Сарна, выпуск состоялся в мае 2025 года.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разгневался из-за карикатур на исламских пророков в журнале. По его словам, это провокация и подстрекательство, которое скрывают под маской юмора. Днем ранее стамбульская прокуратура начала расследование в отношении популярного турецкого сатирического журнала Leman после появления на его страницах карикатур с пророками Мухаммедом и Мусой (Моисеем) на фоне ракетного обстрела.