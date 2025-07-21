Агент Ткачева жестко высказался о расторжении контракта с омским «Авангардом»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачева, прокомментировал расторжение пятилетнего контракта с омским клубом.
В частности, Бабаев отметил, что Владимиру Ткачеву поступило очень достойное предложение от нижегородского «Торпедо», хотя те не располагают большими деньгами. От других клубов КХЛ также поступило много предложений, однако сам хоккеист попросил пока сделать паузу, добавил агент.
Шуми Бабаев также жестко высказался о решении клуба и Ги Буше о разрыве контракта.
«Я первый раз вижу, чтобы лидера команды, который имеет долгосрочный контракт, вот так выгнали за десять дней до старта сборов. Зачем вы даете такой контракт, если вы не можете его выполнять?! Это все регламент, потому что лига позволяет делать так. У нас игроки не защищены. Он получает компенсацию в виде 20 процентов от одного года контракта. Если бы была достойная компенсация, которая составляла две трети от суммы всего контракта, то выгнали бы Буше, а не его. Буше как миленький работал бы с ним, а не ставил ультиматумы. Победил Буше в битве с руководством. Он сам под себя заложил мину, потому что руководство ему не простит ошибок. Если он споткнется, то руководство его выкинет. Он поставил их сейчас в ступор. Они имиджево подставили себя перед омскими болельщиками в угоду человеку, который еще ничего не доказал и нигде ничего не выигрывал в своей жизни», — цитирует Шуми Бабаева «Спорт-Экспресс».
Напомним, минувший сезон выдался для Владимира Ткачева не таким, как планировалось. Во время предсезонной подготовки нападающий получил серьезную травму, из-за которой большую часть регулярного чемпионата провел в списке травмированных. У «Авангарда» сезон начинался тоже неудачно, в итоге в разгар сезона сменился главный тренер — вместо Сергея Звягина был назначен канадский специалист Ги Буше. Команда начала «улучшать показатели», а болельщики с нетерпением ждали, когда в игру включится № 19. Ткачев вернулся ближе к концу регулярного чемпионата.
В декабре 2024 года контракт со спортсменом перезаключили с понижением зарплаты, а впоследствии клуб подписал Владимира Ткачева на пять лет.