Агент Ткачева жестко высказался о расторжении контракта с омским «Авангардом»

«Я первый раз вижу, чтобы лидера команды, который имеет долгосрочный контракт, вот так выгнали за десять дней до старта сборов. Зачем вы даете такой контракт, если вы не можете его выполнять?! Это все регламент, потому что лига позволяет делать так. У нас игроки не защищены. Он получает компенсацию в виде 20 процентов от одного года контракта. Если бы была достойная компенсация, которая составляла две трети от суммы всего контракта, то выгнали бы Буше, а не его. Буше как миленький работал бы с ним, а не ставил ультиматумы. Победил Буше в битве с руководством. Он сам под себя заложил мину, потому что руководство ему не простит ошибок. Если он споткнется, то руководство его выкинет. Он поставил их сейчас в ступор. Они имиджево подставили себя перед омскими болельщиками в угоду человеку, который еще ничего не доказал и нигде ничего не выигрывал в своей жизни», — цитирует Шуми Бабаева «Спорт-Экспресс».