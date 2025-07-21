Стало известно, чем обернулась для Германии потеря рынка РФ

«Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране», — сказал эксперт. Он также задался вопросом, как компаниям удастся сохранить бизнес и выплачивать зарплаты сотрудникам после потери долгосрочных контрактов. В сложившейся ситуации многие работники теряют рабочие места и вынуждены обращаться за социальными пособиями.