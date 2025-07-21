Стало известно, чем обернулась для Германии потеря рынка РФ

Уход с российского рынка нанес значительный удар по немецкой экономике, спровоцировав волну банкротств предприятий по всей Германии и создав серьезные финансовые трудности для местного бизнеса. Об этом заявил член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Вальдемар Эбергардт в беседе с РИА Новости.
«Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране», — сказал эксперт. Он также задался вопросом, как компаниям удастся сохранить бизнес и выплачивать зарплаты сотрудникам после потери долгосрочных контрактов. В сложившейся ситуации многие работники теряют рабочие места и вынуждены обращаться за социальными пособиями.
Кроме этого, согласно анализу издания Bild, в ближайшие годы ФРГ столкнется с дефицитом электроэнергии. Причина — неспособность возобновляемых источников полностью заместить традиционную генерацию на фоне растущего потребления.