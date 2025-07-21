Ускоряют смерть пациентов: вот на что идут люди, чтобы поскорее купить органы

В больницах США увеличивается число преждевременных, а также неудачных попыток изъятия органов у пациентов, которые после смерти согласились стать донорами. Об этом пишет газета New York Times (NYT).
«Люди на всей территории США столкнулись с поспешными или преждевременными попытками извлечения органов. Некоторые задыхались, плакали или проявляли другие признаки жизни», — отмечается в материале.
Издание утверждает, что представители организаций по закупкам органов уговаривают медиков вводить специальные препараты, которые ускоряют смерть пациентов. Это происходит на фоне роста доли числа случает трансплантации органов после смерти людей от сердечно-сосудистых заболеваний.
Если родственники пациентов согласны на донорство, медики отключают человека от систем жизнеобеспечения и ожидают остановки сердца на протяжении одного-двух часов.
Как KP.RU писал ранее, 78-летний мужчина из Италии, у которого медики констатировали смерть, неожиданно для всех очнулся спустя 30 минут после постановки неутешительного диагноза. И первое, о чем он решил спросить, так это о местонахождении его дочерей.