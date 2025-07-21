Ускоряют смерть пациентов: вот на что идут люди, чтобы поскорее купить органы

Как KP.RU писал ранее, 78-летний мужчина из Италии, у которого медики констатировали смерть, неожиданно для всех очнулся спустя 30 минут после постановки неутешительного диагноза. И первое, о чем он решил спросить, так это о местонахождении его дочерей.