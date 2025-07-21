Движение троллейбуса № 33 в Екатеринбурге изменено из-за коммунальных работ

В Екатеринбурге из-за срочных коммунальных работ, проводимых «Водоканалом», временно изменена схема движения троллейбуса № 33. С 18 июля с 11:20 утра транспорт не будет курсировать по улице Краснофлотцев, между улицами Шефской и Старых Большевиков. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.
Троллейбусы обходят закрытый участок, следуя по маршруту: ст. Коммунистическая — улица Восстания — улица Фрезеровщиков — улица Таганская — улица Шефская — улица Фронтовых Бригад и далее до кольца Педуниверситета.
Напомним, в Екатеринбурге также продолжается ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Радищева и Московской, движение транспорта на этом участке будет закрыто до 16 августа.