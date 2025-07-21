Ричмонд
+25°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение троллейбуса № 33 в Екатеринбурге изменено из-за коммунальных работ

В Екатеринбурге троллейбус № 33 изменил маршрут из-за ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за срочных коммунальных работ, проводимых «Водоканалом», временно изменена схема движения троллейбуса № 33. С 18 июля с 11:20 утра транспорт не будет курсировать по улице Краснофлотцев, между улицами Шефской и Старых Большевиков. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.

Троллейбусы обходят закрытый участок, следуя по маршруту: ст. Коммунистическая — улица Восстания — улица Фрезеровщиков — улица Таганская — улица Шефская — улица Фронтовых Бригад и далее до кольца Педуниверситета.

Напомним, в Екатеринбурге также продолжается ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Радищева и Московской, движение транспорта на этом участке будет закрыто до 16 августа.