Движение троллейбуса № 33 в Екатеринбурге изменено из-за коммунальных работ

В Екатеринбурге из-за срочных коммунальных работ, проводимых «Водоканалом», временно изменена схема движения троллейбуса № 33. С 18 июля с 11:20 утра транспорт не будет курсировать по улице Краснофлотцев, между улицами Шефской и Старых Большевиков. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.