В Омскую область вторгся опасный вредитель

«Восточная плодожорка (Grapholita molesta) — опасный карантинный вредитель, распространенный во многих странах Азии и ограниченно присутствующий на территории РФ. Гусеницы повреждают не только плоды, но и молодые побеги семечковых и косточковых культур: персика, яблони, груши, сливы, абрикоса, айвы и других. Поврежденные вредителем плоды неравномерно созревают и быстро загнивают, теряя товарные качества. Опасность плодожорки заключается в ее способности уничтожить значительную часть урожая как в садах, так и при транспортировке и хранении продукции», — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.