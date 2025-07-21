Православные отмечают день памяти иконы Казанской Божией Матери

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Православные христиане 21 июля отмечают день памяти иконы Казанской Божией Матери, этот чудотворный образ является одним из самых почитаемых — именно ее используют во время венчания.
Многовековой традицией у православных является использование венчальных икон, а главной их парой являются два образа — Казанской Божьей Матери и Спасителя.
Эти иконы дарят молодым перед свадьбой, Казанской — благословляют невесту, а образом Иисуса Христа — жениха. В храмах именно Казанскую используют при венчании.
История Казанского образа
Чудотворный образ явился в Казани в 1579 году, спустя несколько дней после произошедшего в городе крупного пожара. Во время охватившей город паники маленькой девочке Матроне, девятилетней дочке стрельца Даниила Онучина, явилась Богородица. Потрясенная девочка начала рассказывать взрослым о своем сне и велела отыскать икону на пепелище. Из-за того, что взрослые, в том числе священнослужители, не верили Матроне, Божья Матерь явилась несколько раз, указывая, где искать образ. Поиски иконы все-таки начались, завернутая в сукно она была найдена.
То, что образ чудотворный, жители Казани поняли сразу, ведь уже во время первого крестного хода с ней от полной слепоты исцелились двое незрячих. На месте обретения была построена церковь.
Казанский образ связан с важнейшими событиями русской истории. В 1611 году под Москву, занятую поляками, казанские ополченцы доставили список чудотворной иконы. Есть данные о том, что спустя несколько веков, в начале декабря 1941 года, когда фашисты шли на Москву, по приказу Сталина вокруг города был совершен воздушный крестный ход с иконой.
Считается, что икона, явленная в Казани, была похищена в 1904 году. В свою очередь образ, находившийся в Казанском соборе в Москве, исчез в 1918-м. В 2024 году Ватикан передал РПЦ считающуюся подлинной икону Казанской Божьей Матери, обретенную в 1579-м.
Покровительница семьи
Икона Казанской Божьей Матери считается покровительницей семьи, именно перед ней возносят молитвы о любви, верности, счастливой семейной жизни.
Есть каноническое изображение образа, на нем Дева Мария на левой руке держит младенца Иисуса, а правой рукой указывает на него, как на путь к спасению всего человечества. Казанский образ, как правило, имеет «поплечный вид», то есть Богородицу пишут по плечи.
Православная церковь два раза в году отмечает дни почитания этого чудотворного образа — 21 июля в честь обретения иконы в Казани и 4 ноября — в честь избавления Москвы от поляков в 1612-м. В народе эти праздники называются «Летняя Казанская» и «Зимняя Казанская».