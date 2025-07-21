Православные отмечают день памяти иконы Казанской Божией Матери

Чудотворный образ явился в Казани в 1579 году, спустя несколько дней после произошедшего в городе крупного пожара. Во время охватившей город паники маленькой девочке Матроне, девятилетней дочке стрельца Даниила Онучина, явилась Богородица. Потрясенная девочка начала рассказывать взрослым о своем сне и велела отыскать икону на пепелище. Из-за того, что взрослые, в том числе священнослужители, не верили Матроне, Божья Матерь явилась несколько раз, указывая, где искать образ. Поиски иконы все-таки начались, завернутая в сукно она была найдена.