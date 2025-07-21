Скоропостижно скончался замминистра здравоохранения Омской области

В ночь на 21 июля на 46-м году жизни скоропостижно скончался заместитель министра здравоохранения Омской области Дмитрий Рябиков. 29 лет он посвятил служению медицине, начав карьеру с работы на кафедре детских болезней ОмГМУ. Об этом сообщил минздрав региона.
Дмитрий Александрович прошел путь от врача Областной детской клинической больницы и городских поликлиник до руководящей должности в облминздраве. С 2011 года отвечал за ключевые направления системы здравоохранения, лично выезжал в районы области для решения острых вопросов медобслуживания.
Дмитрий Рябиков, кандидат медицинских наук, обладатель почетных грамот облминздрава и регионального правительства, запомнился коллегам как человек исключительной работоспособности. Для многих омичей он остался в памяти чутким детским врачом, отзывчивым специалистом.
РЕдакция «КП Омск» соболезнует близким скончавшегося.