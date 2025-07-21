Скоропостижно скончался замминистра здравоохранения Омской области

В ночь на 21 июля на 46-м году жизни скоропостижно скончался заместитель министра здравоохранения Омской области Дмитрий Рябиков. 29 лет он посвятил служению медицине, начав карьеру с работы на кафедре детских болезней ОмГМУ. Об этом сообщил минздрав региона.