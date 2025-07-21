7 причин, почему монакский боб стал самой дорогой стрижкой лета — и почему все хотят именно его

Монакский боб уже успел завоевать сердца голливудских знаменитостей и европейских аристократок. Зои Дойч, Эмма Стоун, Тейлор Свифт — все они в разное время появлялись на публике с вариациями этой стрижки. Особенно эффектно монакский боб смотрится на красных дорожках — он создаёт тот самый образ современной принцессы, которая одновременно доступна и недосягаема. Камеры любят чёткие линии и благородный блеск волос, а фотографы отмечают, что такая стрижка всегда выглядит выигрышно с любого ракурса. Интересно, что многие звёзды выбирают монакский боб именно для важных событий в карьере — премьер, церемоний награждения, значимых интервью. Стрижка создаёт образ успешной, уверенной в себе женщины, которая знает себе цену.