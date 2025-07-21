День явления Казанской иконы Божией Матери: Священник рассказал, что обязательно нужно сделать 21 июля

Эксперт подробно описал историю явления иконы: в 1579 году в Казани случился страшный пожар. После происшествия десятилетней девочке Матроне явилась во сне Пресвятая Богородица и указала место, где под слоем пепла и земли находилась её чудотворная икона. Сначала девочке не поверили, но после неоднократных явлений матери стали прислушиваться к её словам. Вместе с архиепископом Иеремией и народом Матрона отправилась на указанное место, где под руинами сгоревшего дома действительно находилась икона Божией Матери. После святыня была перенесена в храм святителя Николая, а затем в Благовещенский собор. Во время шествия два слепца, Иосиф и Никита, прозрели, прикоснувшись к иконе.