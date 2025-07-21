Тысячи пассажиров застряли в аэропортах Дальнего Востока из-за задержек самолетов из Москвы

Накануне в аэропорту «Шереметьево» пассажиры рейса авиакомпании «Победа» заблокировали посадку на самолет в Минеральные Воды. Они потребовали разрешения представителя авиакомпании объяснить задержку рейса, который должен был вылететь 19 июля. К пассажирам подошли представители служб безопасности, передает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что рейс Москва — Минводы приземлился в 12:56 после почти 20 часов задержки, передает RT.