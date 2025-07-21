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Правительственные ведомства и фирмы США подверглись серьезной атаке: хакеры нашли брешь в Microsoft

WP: Хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft.

Источник: Комсомольская правда

Крупные правительственные ведомства и коммерческие компании США стали жертвами хакерской атаки, проведённой через уязвимость в серверном программном обеспечении SharePoint от Microsoft. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальных лиц и независимых исследователей кибербезопасности.

По данным издания, злоумышленники использовали брешь в системе безопасности для масштабной атаки, которая затронула федеральные и региональные госучреждения, университеты и энергетические компании. Расследование инцидента уже начали специалисты по кибербезопасности в США, Канаде и Австралии.

Издание отмечает, что Microsoft до сих пор не выпустила патч, устраняющий данную уязвимость. В настоящее время неизвестно, кто именно стоит за этой атакой и какие цели преследуют злоумышленники. Washington Post подчёркивает, что атака продолжалась в течение нескольких последних дней, но общие масштабы ещё предстоит оценить.

Тем временем российские хакеры похитили у Службы безопасности Украины (СБУ) секретный документ, в котором говорится о том, что часть командиров украинской армии готовит вооруженный мятеж. Предполагаемые мятежники могут взять под свой контроль Николаев и начать прямые переговоры с Россией.