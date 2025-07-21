Правительственные ведомства и фирмы США подверглись серьезной атаке: хакеры нашли брешь в Microsoft

Издание отмечает, что Microsoft до сих пор не выпустила патч, устраняющий данную уязвимость. В настоящее время неизвестно, кто именно стоит за этой атакой и какие цели преследуют злоумышленники. Washington Post подчёркивает, что атака продолжалась в течение нескольких последних дней, но общие масштабы ещё предстоит оценить.