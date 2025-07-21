РИАН: Турция знакома с позицией о динамике переговоров по Украине

Турецкий дипломатический источник в беседе с РИА Новости подтвердил, что Анкара внимательно изучила заявления сторон конфликта о необходимости активизации мирного процесса. В Турции рассчитывают, что эта динамика в переговорах создаст условия для установления режима прекращения огня.