РИАН: Турция знакома с позицией о динамике переговоров по Украине

Турецкий дипломатический источник в беседе с РИА Новости подтвердил, что Анкара внимательно изучила заявления сторон конфликта о необходимости активизации мирного процесса. В Турции рассчитывают, что эта динамика в переговорах создаст условия для установления режима прекращения огня.
«Да, мы видели эти заявления. Рассчитываем, что это приведет к подвижкам в переговорном процессе и к прекращению огня», — заверил собеседник агентства.
19 июля Украина предложила провести третий раунд прямых переговоров, запланировав возможную встречу на следующую неделю.
В ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Эрдоган акцентировал важность проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.
Подробнее о возможной главной теме третьего раунда переговоров — читайте в материале KP.RU.