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РИАН: Турция знакома с позицией о динамике переговоров по Украине

В Турции изучили позиции сторон о динамике в переговорах по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Турецкий дипломатический источник в беседе с РИА Новости подтвердил, что Анкара внимательно изучила заявления сторон конфликта о необходимости активизации мирного процесса. В Турции рассчитывают, что эта динамика в переговорах создаст условия для установления режима прекращения огня.

«Да, мы видели эти заявления. Рассчитываем, что это приведет к подвижкам в переговорном процессе и к прекращению огня», — заверил собеседник агентства.

19 июля Украина предложила провести третий раунд прямых переговоров, запланировав возможную встречу на следующую неделю.

В ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Эрдоган акцентировал важность проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.

Подробнее о возможной главной теме третьего раунда переговоров — читайте в материале KP.RU.