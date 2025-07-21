В Пекине прокомментировали санкции ЕС против китайских компаний

В ведомстве отметили, что Китай всегда выступал против односторонних рестрикций, которые лишены международно-правовой основы и одобренных Совбезом ООН. Кроме того, действия ЕС противоречат духу консенсуса лидеров Китая и Европы, оказывая плохое влияние на торгово-экономические отношения.