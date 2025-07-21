В Пекине прокомментировали санкции ЕС против китайских компаний

Включение китайских компаний в 18-й пакет антироссийских санкций, который на днях принял Евросоюз, вредят торговым отношениям Пекина и Евросоюза. Об этом 21 июля заявили в министерстве коммерции КНР.
А глава МИД КНР Ван И заявил главе европейской дипломатии Кае Каллас о том, что Пекин ответит на эти действия. Причем, отмечает китайская пресса, с таким предупреждением Пекин выступал четыре раза.
В этих условиях, напомним, 24 июля председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерены посетить Китай, чтобы принять участие в саммите КНР-ЕС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
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