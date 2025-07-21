Налоговики начали проверки 1,5 тысяч омичей из-за незадекларированных доходов

С 16 июля налоговые органы Омской области проводят проверки в отношении 1,5 тысяч жителей региона, не представивших декларации 3-НДФЛ за 2024 год. Речь идет о случаях продажи или получения в дар недвижимости, когда по закону требуется отчитаться о доходах. Об этом сообщили в УФНС.