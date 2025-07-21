Налоговики начали проверки 1,5 тысяч омичей из-за незадекларированных доходов

С 16 июля налоговые органы Омской области проводят проверки в отношении 1,5 тысяч жителей региона, не представивших декларации 3-НДФЛ за 2024 год. Речь идет о случаях продажи или получения в дар недвижимости, когда по закону требуется отчитаться о доходах. Об этом сообщили в УФНС.
Особое внимание уделяется сделкам с имуществом, находившимся в собственности менее пяти лет. Для наследственного имущества, единственного жилья или приватизированных объектов этот срок сокращается до трех лет. Налоговикам уже передали соответствующие данные из Росреестра.
«Граждане, получившие имущество в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками, также обязаны декларировать такие доходы», — пояснили в УФНС по Омской области.
В пресс-службе уточнили, что каждая подобная сделка проходит тщательную проверку. Налогоплательщики могут добровольно заполнить отчетный документ в МФЦ, в инспекции или на портале ФНС. Это позволит избежать пеней и штрафов.
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