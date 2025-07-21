Грозы и до +28°С ожидается в Беларуси в понедельник

Сильный ветер и грозы могут привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах. Грозы также могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.