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Грозы и до +28°С ожидается в Беларуси в понедельник

Сильный ветер и грозы могут привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач, а также отключению электроэнергии в населенных пунктах.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Утренний туман ожидается местами по Беларуси в понедельник, днем в отдельных районах — грозы, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем установится переменная облачность, в основном по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.

В Минске установится переменная облачность, местами по городу возможен небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 30−40%. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Утром воздух прогреется в белорусской столице до +18…+21°С, в дневные часы — до +23…+25°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +20…+22°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Сильный ветер и грозы могут привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах. Грозы также могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Народные приметы на 21 июля

21 июля на Руси отмечали Прокопия Жнеца. В этот день вспоминали святого великомученика Прокопия, жившего в IV веке в Иерусалиме. Это были времена жестоких гонений на христиан, устроенных императором Диоклетианом.

Народные приметы:

  • пчелы активно вьются у ульев — к жаре;
  • если пчела укусит, то будет засуха;
  • воробьи дерутся — установится солнечный день;
  • к вечеру начнется дождь — следующие два дня он не закончится;
  • солнце с утра — к хорошему урожаю зерна;
  • туман стелется по земле — к ясной погоде;
  • сильный ветер — к дождливой осени;
  • если вечернее небо красное — на следующий день будет тепло;
  • жаркий день — зима будет суровой;
  • гром гремит — жди затяжных дождей.