Грозы и до +28°С ожидается в Беларуси в понедельник

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Утренний туман ожидается местами по Беларуси в понедельник, днем в отдельных районах — грозы, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем установится переменная облачность, в основном по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.
В Минске установится переменная облачность, местами по городу возможен небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 30−40%. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Утром воздух прогреется в белорусской столице до +18…+21°С, в дневные часы — до +23…+25°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +20…+22°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Сильный ветер и грозы могут привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах. Грозы также могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Народные приметы на 21 июля
21 июля на Руси отмечали Прокопия Жнеца. В этот день вспоминали святого великомученика Прокопия, жившего в IV веке в Иерусалиме. Это были времена жестоких гонений на христиан, устроенных императором Диоклетианом.
Народные приметы:
- пчелы активно вьются у ульев — к жаре;
- если пчела укусит, то будет засуха;
- воробьи дерутся — установится солнечный день;
- к вечеру начнется дождь — следующие два дня он не закончится;
- солнце с утра — к хорошему урожаю зерна;
- туман стелется по земле — к ясной погоде;
- сильный ветер — к дождливой осени;
- если вечернее небо красное — на следующий день будет тепло;
- жаркий день — зима будет суровой;
- гром гремит — жди затяжных дождей.