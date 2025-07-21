В трех территориях Прикамья отремонтировали сельские клубы

Как сообщают в минтерразвития Пермского края, завершены работы по ремонту сельских клубов в селе Нижний Лып и в деревне Красный Яр Большесосновского округа. В зданиях восстановили отмостки и входные группы, провели внутренние работы. Объем финансирования из краевого бюджета превысил 7 млн рублей.
В Сызганском сельском клубе в Суксунском округе заменили проводку, произвели внутреннюю отделку помещений. Завершен также ремонт филиала Верещагинской школы искусств в Зюкайке.
В этом году по региональной программе «Комфортный край» отремонтируют еще 66 объектов культуры, в том числе ДК и школы искусств. А в Кочево и Усть-Качке запланировано строительство новых школ искусств.