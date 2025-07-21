ГАИ в выходные задержала в Уфе почти два десятка нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали почти два десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 48 часов было зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в нескольких из которых пострадали четыре человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 547 нарушений правил дорожного движения.
— Задержаны 19 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, семеро водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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