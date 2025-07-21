В Красноярском крае цены на бензин растут третий месяц подряд

Инфляция на бензин ускорилась по сравнению с предыдущими месяцами: в мае она составила 0,73%, в апреле — 0,56%. В итоге, июньский рост цен на бензин более чем в три раза превысил общий уровень инфляции в Красноярском крае, который составил 0,29%.