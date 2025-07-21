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В Красноярском крае цены на бензин растут третий месяц подряд

Красноярскстат сообщает, что в июне 2025 года цены на автомобильное топливо в Красноярском крае выросли на 0,95% по сравнению с маем.

Красноярскстат сообщает, что в июне 2025 года цены на автомобильное топливо в Красноярском крае выросли на 0,95% по сравнению с маем.

Наибольший рост зафиксирован на бензин АИ-95, который подорожал на 1,06% и достиг 61,28 рубля. АИ-92 вырос в цене на 0,92%, до 56,99 рубля. Цены на АИ-98 и выше увеличились незначительно — на 0,05%, до 83,3 рубля.

Инфляция на бензин ускорилась по сравнению с предыдущими месяцами: в мае она составила 0,73%, в апреле — 0,56%. В итоге, июньский рост цен на бензин более чем в три раза превысил общий уровень инфляции в Красноярском крае, который составил 0,29%.

Как раннее писал «МК в Красноярске», в январе снизились цены на бензин и подорожали билеты. АИ-92 подорожал на полпроцента, а вот АИ-95 и АИ-98 немного снизились в цене.