В Красноярском крае цены на бензин растут третий месяц подряд

Красноярскстат сообщает, что в июне 2025 года цены на автомобильное топливо в Красноярском крае выросли на 0,95% по сравнению с маем.
Наибольший рост зафиксирован на бензин АИ-95, который подорожал на 1,06% и достиг 61,28 рубля. АИ-92 вырос в цене на 0,92%, до 56,99 рубля. Цены на АИ-98 и выше увеличились незначительно — на 0,05%, до 83,3 рубля.
Инфляция на бензин ускорилась по сравнению с предыдущими месяцами: в мае она составила 0,73%, в апреле — 0,56%. В итоге, июньский рост цен на бензин более чем в три раза превысил общий уровень инфляции в Красноярском крае, который составил 0,29%.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в январе снизились цены на бензин и подорожали билеты. АИ-92 подорожал на полпроцента, а вот АИ-95 и АИ-98 немного снизились в цене.