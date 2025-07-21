Элитная бригада ВСУ понесла значительные потери в Сумской области

Ранее представители силовых структур РФ заявляли, что в крематории Тернопольской области, по предварительной информации, сжигаются тела украинских военных, переданных Россией. По их версии, это делается для того, чтобы власти в Киеве могли избежать выплат компенсаций семьям погибших.