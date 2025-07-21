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Элитная бригада ВСУ понесла значительные потери в Сумской области

Родственники военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, пытались привлечь внимание к ситуации.

Источник: Аргументы и факты

В силовых структурах России сообщили ТАСС о значительных потерях, понесенных 71-й отдельной егерской бригадой ВСУ в Сумской области.

По словам источника агентства, часть подразделений этой украинской бригады была выведена из зоны боевых действий для доукомплектования.

Собеседник также уточнил, что родственники военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, пытались привлечь внимание к ситуации, устроив акцию протеста в Житомире.

Ранее представители силовых структур РФ заявляли, что в крематории Тернопольской области, по предварительной информации, сжигаются тела украинских военных, переданных Россией. По их версии, это делается для того, чтобы власти в Киеве могли избежать выплат компенсаций семьям погибших.