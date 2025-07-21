А цены-то созрели: что из продуктов подешевеет в августе и с чем это связано

В августе традиционно ожидается заметное снижение цен на ряд продуктов, особенно овощей и фруктов. «Вечерняя Москва» узнала, что подешевеет больше всего и с чем это связано.
По мнению экономиста, ведущего сотрудника одного из финансовых аналитических центров Александра Цапликова, основная причина — поступление свежего урожая на полки магазинов.
— Таким образом предложение покрывает спрос в разы, поэтому цены снижаются, — отмечает он.
Так, сильнее всего подешевеют картофель — почти в два раза, а также лук, морковь и капуста — на 30−40 процентов. Планируется и значительное снижение стоимости некоторых видов фруктов — например, яблоки и груши могут упасть в цене примерно на 20−25 процентов.
Укрепляем иммунитет.
Яблоки полезны для здоровья благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и антиоксидантов, которые способствуют пищеварению, укрепляют иммунитет и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в некоторых случаях яблоки могут быть вредны, например, при аллергии, гастрите, язве или сахарном диабете. Идеальное яблоко должно быть упругим, с блестящей кожурой, без вмятин, пятен и признаков гниения.
Как понять, что тебя обманывают при покупке ягод.
Июль: 120 рублей за 1 кг.
Август: 80 рублей за 1 кг.
Кладезь витаминов.
Морковь является несомненным лидером по содержанию витамина А. Витамины С и Е помогают замедлить процессы старения, К — повышает свертываемость крови. Чрезмерное употребление может привести к негативным последствиям. При выборе моркови обращайте внимание на ее внешний вид: она должна быть ярко-оранжевой, твердой, гладкой и без трещин.
Июль: 99 рублей за 1 кг.
Август: 60 рублей за 1 кг.
Нежная на ощупь, но полезная.
Чем обрабатывают магазинные яблоки.
Отличный помощник для тех, кто следит за своим весом и хочет укрепить иммунитет. Спелая груша должна быть без вмятин и повреждений, с приятным, характерным для сорта ароматом и слегка мягкой у основания плодоножки.
Июль: 259 рублей за 1 кг.
Август: 180 рублей за 1 кг.
Покажи-ка свои клубни.
Картофель — очень полезный продукт, богатый витаминами. Однако при избыточном употреблении может привести к набору веса. При выборе картофеля обращайте внимание на его внешний вид — у него должны быть плотные, упругие клубни без позеленений, гнили.
Июль: 100 рублей за 1 кг.
Август: 50 рублей за 1 кг.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук:
— В августе также планируется снижение стоимости дынь и арбузов. Многие стремятся сэкономить и покупают разрезанные плоды. Это очень опасно, так как там могут стремительно начать размножаться бактерии. Не стоит приобретать овощи и фрукты в сомнительных местах — увы, но это большая лотерея и риск для здоровья.
Черешня стала лидером по росту розничных цен в России в июне 2025 года. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили аналитики компании «Когнтур. Маркет» на основе данных более чем пяти миллионов потребительских чеков. Аналогичная ситуация наблюдается с другими сезонными фруктами.