А цены-то созрели: что из продуктов подешевеет в августе и с чем это связано

— В августе также планируется снижение стоимости дынь и арбузов. Многие стремятся сэкономить и покупают разрезанные плоды. Это очень опасно, так как там могут стремительно начать размножаться бактерии. Не стоит приобретать овощи и фрукты в сомнительных местах — увы, но это большая лотерея и риск для здоровья.