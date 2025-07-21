СМИ: в США вырезали органы для трансплантации у живых людей

Трансплантация органов в США — это процесс, который включает в себя операции по пересадке органов, проводимые сложной системой больниц, врачей и координаторов некоммерческих пожертвований. Большинство донорских органов поступают от людей с необратимой смертью мозга. Однако есть и другой тип донорства — после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.