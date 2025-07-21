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СМИ: в США вырезали органы для трансплантации у живых людей

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В последнее время в больницах США участилось число операций по трансплантации с неудачными извлечениями органов у еще живых людей, пишет американская газета The New York Times.

Источник: © РИА Новости

«В последние годы, поскольку система стремится увеличить число трансплантаций, все большему числу пациентов приходится сталкиваться с преждевременными или неудачными попытками извлечения своих органов», —говорится в материале.

Как пишет издание, в Западной Вирджинии врачи были потрясены, когда координаторы попросили парализованного мужчину, который перестал принимать седативные препараты в операционной, дать согласие на удаление его органов.

«Больницы несут ответственность за пациентов до момента смерти, но некоторые из них позволяют организациям по закупке органов влиять на решения о лечении», — подчеркивает издание.

По данным газеты, работники в нескольких штатах говорили, что видели, как координаторы убеждали врачей больниц назначать морфин, пропофол и другие препараты, чтобы ускорить смерть потенциальных доноров.

Трансплантация органов в США — это процесс, который включает в себя операции по пересадке органов, проводимые сложной системой больниц, врачей и координаторов некоммерческих пожертвований. Большинство донорских органов поступают от людей с необратимой смертью мозга. Однако есть и другой тип донорства — после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.