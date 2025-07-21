Госдума намерена внести в квитанцию за ЖКУ новую строку платежа: что изменится для россиян

В платежной квитанции за жилищно-коммунальные услуги в России может появиться отдельная строка — «Текущий ремонт». Соответствующий законопроект в скором времени будет внесен на рассмотрение Государственной думы. Об этом со ссылкой на проект закона сообщает сайт «Известия».
На рядовых россиян нововведение не окажет особого влияния. Это, отмечают инициаторы законодательной инициативы, сделает процедуру планирования текущего ремонта, порядок начисления платы за содержание жилого помещения более совершенными. Кроме того, повысятся прозрачность и целевое расходование средств, которые будут собираться с жильцов.
Ранее экономисты предупредили россиян с банковскими вкладами о том, что они могут лишиться субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, если из-за дохода от депозитов превысится установленный порог.
Весной этого года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило внедрить в стране единый платежный документ за услуги ЖКУ.
В России в следующем году установят новую дату рассылки квитанций для оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Россиянам документы будут приходить 5 числа каждого месяца, а не 1-го как было прежде. Это нововведение начнет действовать с 1 марта 2026 года.