Госдума намерена внести в квитанцию за ЖКУ новую строку платежа: что изменится для россиян

В России в следующем году установят новую дату рассылки квитанций для оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Россиянам документы будут приходить 5 числа каждого месяца, а не 1-го как было прежде. Это нововведение начнет действовать с 1 марта 2026 года.