В Ростовской области после атаки БПЛА произошло несколько пожаров

В ночь на понедельник, 21 июля, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
Дроны сбили в Шахтах, Новочеркасске и Новошахтинске. А в поселке Каменоломни упавшие обломки дрона вызвали пожар кровли зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек. Также в этом населенном пункте загорелся цветочный магазин на переулке Садовый.
Как позже сообщил Юрий Слюсарь, все возгорания в поселке были потушены. На железнодорожной станции было повреждено здание старого диспетчерского пункта.
А в поселке Раково осколками беспилотника повреждения получила летняя кухня, два автомобиля и частный дом.
— По предварительным данным, люди не пострадали. Информация уточняется, — говорится в сообщении.
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