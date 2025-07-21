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В Ростовской области после атаки БПЛА произошло несколько пожаров

После атаки беспилотников в Каменоломни загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 21 июля, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Шахтах, Новочеркасске и Новошахтинске. А в поселке Каменоломни упавшие обломки дрона вызвали пожар кровли зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек. Также в этом населенном пункте загорелся цветочный магазин на переулке Садовый.

Как позже сообщил Юрий Слюсарь, все возгорания в поселке были потушены. На железнодорожной станции было повреждено здание старого диспетчерского пункта.

А в поселке Раково осколками беспилотника повреждения получила летняя кухня, два автомобиля и частный дом.

— По предварительным данным, люди не пострадали. Информация уточняется, — говорится в сообщении.

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