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«С бабушкой и дедушкой пошла в лес». Милиция сообщила о поисках 8-летней девочки под Быховом, которую искали 300 человек

300 человек искали восьмилетнюю девочку, пропавшую в лесу под Быховом.

Источник: Комсомольская правда

В Быховском районе в лесном массиве потерялась 8-летняя девочка, ее искали 300 человек. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Поиски девочки велись 21 июля. В этот день малолетняя вместе с бабушкой и дедушкой пошла в лес рядом с деревней Дунаек.

— В какой-то момент несовершеннолетняя пропала из поля зрения старших родственников. Они обратились в милицию, — рассказали в пресс-службе.

На поиски пропавшего в лесу ребенка незамедлительно подняли по тревоге личный состав райотдела, задействовали оперативников угрозыска, ГАИ, бойков ОМОНа, спецбатальон патрульно-постовой службы, военнослужащих внутренних войск МВД, МЧС, охотников БООР и добровольцев. Всего в поисках пропавшей девочки участвовали около 300 человек.

К счастью, девочка сама вышла из леса. Она оказалась в соседней деревне, где на нее обратили внимание местные жители, сообщившие правоохранителям.

— Жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает, — прокомментировали в УВД.

Между тем Белгидромет сообщил погоду в Беларуси на 21 июля.

А еще житель Столинского района собрал в лесу 50 килограмм лисичек и взорвал TikTok: «Рады даць не магу!».