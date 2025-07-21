Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В основном страдают дети: заболеваемость опасной болезнью возросла в Башкирии

В Башкирии заболеваемостью корью выросла в 1,3 раза.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости корью. В прошлом году зарегистрировали 193 случая (4,75 на 100 тысяч населения), что в 1,3 раза превышает показатели предыдущего года. Об этом со ссылкой на доклад Роспотребнадзора России сообщило издание UfaTime.ru.

По данным специалистов, 73,6% заболевших — дети. Наиболее сложная ситуация сложилась в Баймакском (46,82 случая на 100 тысяч жителей), Белорецком (22,7), Дюртюлинском (13,52) районах, а также в Сибае (10,63).

В ведомстве подчеркивают, что подавляющее большинство заболевших (170 из 193) не были привиты от кори.