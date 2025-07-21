В основном страдают дети: заболеваемость опасной болезнью возросла в Башкирии

В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости корью. В прошлом году зарегистрировали 193 случая (4,75 на 100 тысяч населения), что в 1,3 раза превышает показатели предыдущего года. Об этом со ссылкой на доклад Роспотребнадзора России сообщило издание UfaTime.ru.