В основном страдают дети: заболеваемость опасной болезнью возросла в Башкирии

В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости корью. В прошлом году зарегистрировали 193 случая (4,75 на 100 тысяч населения), что в 1,3 раза превышает показатели предыдущего года. Об этом со ссылкой на доклад Роспотребнадзора России сообщило издание UfaTime.ru.
По данным специалистов, 73,6% заболевших — дети. Наиболее сложная ситуация сложилась в Баймакском (46,82 случая на 100 тысяч жителей), Белорецком (22,7), Дюртюлинском (13,52) районах, а также в Сибае (10,63).
В ведомстве подчеркивают, что подавляющее большинство заболевших (170 из 193) не были привиты от кори.