Экс-Ведьмак Генри Кавилл раскрыл пол ребёнка спустя полгода после его рождения

«Рождение моей дочери, и то, что мы впятером (у семьи есть две собаки — Прим. Life.ru) поселились в нашем доме навсегда», — признался Кавилл, отвечая на вопрос о самом важном моменте в его жизни.
Также он отметил, что обычная ежедневная рутина для него стала роскошью из-за плотного графика съёмок, интервью и путешествий. Несмотря на это, актёр всегда находит время для семьи.
Иронично, что ранее были слухи о том, что актёра могли лишить роли «Ведьмака» из-за токсичного отношения к женщинам. Напомним, в четвёртом сезоне его заменил Лиам Хемсворт. Также Кавилл мог покинуть каст «Ведьмака» из-за несоответствия сериала книгам писателя Анджея Сапковского. Тем временем шоу продлили на пятый сезон.