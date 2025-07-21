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Экс-Ведьмак Генри Кавилл раскрыл пол ребёнка спустя полгода после его рождения

Актёр Генри Кавилл впервые раскрыл пол ребёнка, которого родила его супруга Натали Вискузо в январе этого года. Об этом он рассказал в интервью журналу GQ.

Источник: Life.ru

«Рождение моей дочери, и то, что мы впятером (у семьи есть две собаки — Прим. Life.ru) поселились в нашем доме навсегда», — признался Кавилл, отвечая на вопрос о самом важном моменте в его жизни.

Также он отметил, что обычная ежедневная рутина для него стала роскошью из-за плотного графика съёмок, интервью и путешествий. Несмотря на это, актёр всегда находит время для семьи.

Иронично, что ранее были слухи о том, что актёра могли лишить роли «Ведьмака» из-за токсичного отношения к женщинам. Напомним, в четвёртом сезоне его заменил Лиам Хемсворт. Также Кавилл мог покинуть каст «Ведьмака» из-за несоответствия сериала книгам писателя Анджея Сапковского. Тем временем шоу продлили на пятый сезон.