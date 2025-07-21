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После землетрясения в зданиях больниц на Камчатке появились трещины

Вблизи Петропавловска-Камчатского 20 июля произошла серия землетрясений.

Источник: Аргументы и факты

Министерство здравоохранения Камчатского края сообщило о незначительных повреждениях, которые получили здания поликлиник и больниц после землетрясения, произошедшего на Камчатке.

Специальная комиссия Минздрава проводит оценку последствий сейсмической активности. Подчеркивается отсутствие серьезных разрушений, выявлены только трещины в стенах и перекрытиях зданий медицинских учреждений. Работа больниц и поликлиник не нарушена, оказание медицинской помощи пациентам продолжается в штатном режиме.

По информации от правительства региона, в детской городской поликлинике № 1 Петропавловска-Камчатского после землетрясения обнаружены трещины в потолочных перекрытиях. При этом несущие конструкции здания не повреждены, что гарантирует безопасность для находящихся в поликлинике людей. Других повреждений в ходе осмотра выявлено не было.

20 июля недалеко от Петропавловска-Камчатского была зарегистрирована серия подземных толчков.

Жители Камчатки публиковали в Сети видео с трясущейся мебелью во время землетрясений.