После землетрясения в зданиях больниц на Камчатке появились трещины

По информации от правительства региона, в детской городской поликлинике № 1 Петропавловска-Камчатского после землетрясения обнаружены трещины в потолочных перекрытиях. При этом несущие конструкции здания не повреждены, что гарантирует безопасность для находящихся в поликлинике людей. Других повреждений в ходе осмотра выявлено не было.