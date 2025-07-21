Губернатор Приангарья сообщил о последствиях сильного ветра в регионе

Как сообщил Игорь Кобзев, в ночь на 21 июля через Иркутскую область прошёл мощный штормовой фронт. В Зиминском районе зафиксированы порывы ветра до 28 м/с, в других — от 15 до 20 м/с. В результате удара стихии 91 населённый пункт в шести муниципальных образованиях оказался без электроснабжения: Зима, Зиминский, Куйтунский, Балаганский, Заларинский и Аларский районы.