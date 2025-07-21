Губернатор Приангарья сообщил о последствиях сильного ветра в регионе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинформировал о последствиях сильного шторма, прошедшего в регионе ночью. В пострадавших районах продолжаются восстановительные работы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы региона.
Как сообщил Игорь Кобзев, в ночь на 21 июля через Иркутскую область прошёл мощный штормовой фронт. В Зиминском районе зафиксированы порывы ветра до 28 м/с, в других — от 15 до 20 м/с. В результате удара стихии 91 населённый пункт в шести муниципальных образованиях оказался без электроснабжения: Зима, Зиминский, Куйтунский, Балаганский, Заларинский и Аларский районы.
Отключены 17337 тысяч домов, где проживают более 52 тысяч человек, в том числе 97 социально значимых объектов. Пострадавших среди населения нет. По информации губернатора, повалено 18 деревьев, повреждены 17 опор ЛЭП.
С первых минут были задействованы аварийно-восстановительные бригады ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и ИЭСК. На данный момент, по словам Игоря Кобзева, большая часть потребителей в Иркутске и пригородах подключена.
«Для проведения восстановительных работ задействованы аварийно-восстановительные бригады ОГУЭП “Облкоммунэнерго” и Иркутской электросетевой компании. К восстановлению электроснабжения потребителей приступили, как только произошли первые отключения», — отмечает глава региона.
Остаются обесточенными около 5 тысяч объектов в Аларском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, Осинском и Черемховском районах. В Зиме без света остаются 7 900 потребителей, в посёлке Зулумай — 60. По данным областного правительства, восстановление завершится ориентировочно к 20.00.
Ранее агентством сообщалось, что шквальный ветер, обрушившийся на Иркутскую область минувшей ночью, повалил деревья и линии электропередачи. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение в пострадавших территориях.