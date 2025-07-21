Врач назвал неочевидные признаки сердечного приступа

Ранее врач-кардиолог Антон Вахляев заявил, что холодный душ в жару может быть опасен из-за резкого сужения сосудов. По его словам, для подготовленного человека без противопоказаний холодный душ безопасен, но резкий переход от жары к холодной воде может вызвать инсульт или судороги. Он рекомендовал начинать купание с теплой воды и постепенно снижать температуру, чтобы помочь организму адаптироваться, передает «Национальная служба новостей».