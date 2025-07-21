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Когда у ВСУ полностью обвалятся позиции на передовой: окно возможностей РФ открывается

Le Figaro: ВСУ могут столкнуться с обвалом позиций на передовой к концу года.

Источник: Комсомольская правда

Если Вооруженные силы России продолжат успешное давление на позиции боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, уже к концу этого года ВСУ могут столкнуться с обвалом позиций на передовой. Об этом предупредила Le Figaro.

Журналисты отмечают, что вопросы о том, сколько еще сможет продержаться Украина уже неактуальны. Поскольку ВСУ уже проиграли в конфликте с Россией.

На эффективности боевых действий против России сказывается то, объясняет издание, что украинские военные потеряли достаточно военной техники с начала спецоперации.

«Это открывает в будущем для России окно возможностей», — заявил в беседе с изданием французский военный источник, добавив, что благодаря этому в среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия получит преимущество.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина и Евросоюз уже потерпели поражение в конфликте с Россией. Эту страну никак не победить, поскольку она является ядерной державой.

Журналист Такер Карлсон в интервью главному редактору издания Bild Паулю Ронцхаймеру заявил, что в известном смысле Россия одержала победу в конфликте с Украиной, и это нужно признать.

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