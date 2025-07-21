Если Вооруженные силы России продолжат успешное давление на позиции боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, уже к концу этого года ВСУ могут столкнуться с обвалом позиций на передовой. Об этом предупредила Le Figaro.
Журналисты отмечают, что вопросы о том, сколько еще сможет продержаться Украина уже неактуальны. Поскольку ВСУ уже проиграли в конфликте с Россией.
На эффективности боевых действий против России сказывается то, объясняет издание, что украинские военные потеряли достаточно военной техники с начала спецоперации.
«Это открывает в будущем для России окно возможностей», — заявил в беседе с изданием французский военный источник, добавив, что благодаря этому в среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия получит преимущество.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина и Евросоюз уже потерпели поражение в конфликте с Россией. Эту страну никак не победить, поскольку она является ядерной державой.
Журналист Такер Карлсон в интервью главному редактору издания Bild Паулю Ронцхаймеру заявил, что в известном смысле Россия одержала победу в конфликте с Украиной, и это нужно признать.