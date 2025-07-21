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Топ-5 главных новостей в Молдове 21 июля 2025: Новый виток пекла в Молдове — до +40 градусов; банковские карты могут стать предметом шантажа и политического преследования в Молдове; дожили — Молдова для&

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 21 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 21 июля 2025:

1. В каких случаях банковские карты могут стать предметом шантажа и политического преследования: Что нужно жителям Молдовы знать о карточных счетах.

2. Молдову припечет до +36 градусов и выше: Синоптики назвали точную дату невыносимого пекла.

3. 86-летняя пенсионерка торгует носками у Центрального рынка Кишинева: «Пенсии хватает только на лекарства, на еду уже нет, если бы не дочка, наверное, уже бы с голоду померла!».

4. Мамалыга от соседей: Пока сельское хозяйство загибается, Молдова закупает у Украины в больших количествах не только пшеничную, но и кукурузную муку.

5. Чтобы попасть в Румынию, жители Молдовы будут платить по 20 евро: Европейская комиссия предложила утроить сбор за разрешение на въезд в ЕС.

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