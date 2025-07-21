Кошачьи отели массово открываются в Астане

В Астане с каждым годом появляются все больше отелей и сервисов временной передержки для кошек. В среднем в городе действует около 3−5 специализированных мест, где можно оставить питомца на время отъезда, сообщает El.kz.
Как правило, услуги таких отелей включают отдельные комнаты или просторные клетки, ежедневную уборку, кормление по графику, видеонаблюдение, а также фотосопровождение для владельцев. Некоторые предоставляют индивидуальный подход: игра с кошкой, расчесывание, прием медикаментов по назначению. Перед размещением, как правило, требуется ветеринарный паспорт с отметками о прививках и обработки от паразитов.
Также популярны форматы домашней передержки, когда кошку принимают в частном доме или квартире — без клеток, в условиях, приближенных к домашним. Есть и вариант, когда заботливый человек приезжает к питомцу на дом и ухаживает за ним там. Эти услуги подбираются индивидуально и часто предлагаются через специальные платформы.
Цены варьируются от 1 500 до 3 000 тенге в сутки, в зависимости от условий содержания, формата и продолжительности проживания. Бронирование рекомендуется заранее, особенно в сезон отпусков.
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