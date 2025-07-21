Кошачьи отели массово открываются в Астане

Также популярны форматы домашней передержки, когда кошку принимают в частном доме или квартире — без клеток, в условиях, приближенных к домашним. Есть и вариант, когда заботливый человек приезжает к питомцу на дом и ухаживает за ним там. Эти услуги подбираются индивидуально и часто предлагаются через специальные платформы.