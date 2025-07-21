На некоторые города Подмосковья обрушилось едва ли не рекордное количество осадков

По его данным, на Московскую область обрушилось аномальное количество дождей. Так, в Ново-Иерусалиме выпало 43 мм осадков, в Подмосковной — 45 мм в Луховицах — 52 мм, в Можайске — 54 мм и в Коломне — 59 мм. Это составляет 84% от месячной нормы осадков.