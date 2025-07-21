На некоторые города Подмосковья обрушилось едва ли не рекордное количество осадков

Москву и Подмосковье заливают сильные дожди. В столичной области местами выпало до 84% от месячной нормы осадков в июле, сообщил в своем телеграм-канале утром в понедельник, 21 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его данным, на Московскую область обрушилось аномальное количество дождей. Так, в Ново-Иерусалиме выпало 43 мм осадков, в Подмосковной — 45 мм в Луховицах — 52 мм, в Можайске — 54 мм и в Коломне — 59 мм. Это составляет 84% от месячной нормы осадков.
При этом в самой Москве осадков меньше — выпало 25% от месячной нормы. За минувшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали выпадение 11 мм дождя, в Строгино — 13 мм, на Балчуге — 9 мм, а в Тушино — 21 мм.
Ранее Тишковец предупредил, что Москву в начале недели зальет дождями.