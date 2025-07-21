В Перми ребенку, травмированному в детсаду, компенсировали моральный вред

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела по заявлению законного представителя проверку по факту травмирования несовершеннолетнего.
Установлено, что дочь заявителя посещает дошкольное образовательное учреждение в Мотовилихинском районе. Детсад не в полной мере обеспечил безопасные условия пребывания детей на территории, и во время прогулки воспитанница получила травму.
Прокурор в интересах ребенка направил в суд исковое заявление о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пострадавшей дошкольницы 30 тыс. рублей.
После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.