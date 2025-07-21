Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ребенку, травмированному в детсаду, компенсировали моральный вред

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела по заявлению законного представителя проверку по факту травмирования несовершеннолетнего.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела по заявлению законного представителя проверку по факту травмирования несовершеннолетнего.

Установлено, что дочь заявителя посещает дошкольное образовательное учреждение в Мотовилихинском районе. Детсад не в полной мере обеспечил безопасные условия пребывания детей на территории, и во время прогулки воспитанница получила травму.

Прокурор в интересах ребенка направил в суд исковое заявление о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пострадавшей дошкольницы 30 тыс. рублей.

После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.