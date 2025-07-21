Ряд авиарейсов из Москвы в Минск снова отменен

Отменены еще два рейса этого российского авиаперевозчика также из аэропорта Шереметьево, которые должны были приземлиться в Минске в 13:42 и 17:40. Соответственно не состоятся и обратные рейсы Минск — Москва, которые должны были отправиться в 14:45 и 18:50.