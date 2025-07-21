Ряд авиарейсов из Москвы в Минск снова отменен

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Несколько авиарейсов из московского аэропорта Шереметьево в белорусскую столицу отменены и задерживаются, это следует из данных онлайн-табло Национального аэропорта Минск.
В частности, задерживается рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен прибыть в Минск в 1:45. Сейчас врем его прибытия указывается 9:25.
Отменены еще два рейса этого российского авиаперевозчика также из аэропорта Шереметьево, которые должны были приземлиться в Минске в 13:42 и 17:40. Соответственно не состоятся и обратные рейсы Минск — Москва, которые должны были отправиться в 14:45 и 18:50.
Вместе с тем рейс «Белавиа» Минск — Москва вылетел в аэропорт «Внуково» по расписанию — в 6:45, а рейс «Аэрофлота», который должен был отправиться в аэропорт Шереметьево в 6:30 задерживается, время его отправки на данный момент указано 10:15 и регистрация на рейс уже окончена.
Что касается вечерних рейсов компаний «Белавиа», «Аэрофлот» и «Победа» из Минска в московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково, то, согласно онлайн-табло, они соответствуют расписанию.
В воскресенье утром «Аэрофлот» сообщил, что расписание было скорректировано, а ряд рейсов отменен из-за ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево.