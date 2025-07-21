«Ночные волки» посетят Красноярск с мотопробегом «Дороги Победы»

Мотомарш стартовал 22 июня от Брестской крепости и завершится 3 сентября в Южно-Сахалинске. В Красноярске «Ночные волки» проведут акцию «Свеча памяти» и митинг, посвященный героизму советских солдат. Жителей города ждет зрелищное шоу от мототеатра Александра Елагина и показ фильма «Русский реактор», рассказывающего об истории России.