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«Ночные волки» посетят Красноярск с мотопробегом «Дороги Победы»

В рамках мотомарша «Дороги Победы», посвященного 80-летию Победы и освобождению Сахалина и Курил, байкеры «Ночные волки» посетят Красноярск 11 августа.

В рамках мотомарша «Дороги Победы», посвященного 80-летию Победы и освобождению Сахалина и Курил, байкеры «Ночные волки» посетят Красноярск 11 августа.

Мотомарш стартовал 22 июня от Брестской крепости и завершится 3 сентября в Южно-Сахалинске. В Красноярске «Ночные волки» проведут акцию «Свеча памяти» и митинг, посвященный героизму советских солдат. Жителей города ждет зрелищное шоу от мототеатра Александра Елагина и показ фильма «Русский реактор», рассказывающего об истории России.

В рамках мотопробега байкеры торжественно передадут Смоленскую икону Пресвятой Богородицы Одигитрии, считающуюся защитницей западных границ России.

«Ночные волки» — первый официальный байкерский клуб России, основанный в 1989 году, активно участвующий в патриотических мероприятиях. Руководитель клуба — Александр Залдостанов.

Как раннее писал «МК в Красноярске», стартовал мотосезон-2025. По традиции, во второй половине дня сотни байкеров проехали по улицам города.