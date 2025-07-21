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В ночь на 21 июля атаке БПЛА подверглись три города Ростовской области

Из-за ночной атаки дронов в Ростовской области произошло несколько пожаров, пострадали машины и частный дом.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область подверглась атаке беспилотников в ночь на 21 июля. Дроны сбили в трех городах региона: Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. К сожалению, не обошлось без повреждений на земле. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

В поселке Раково Красносулинского района осколками беспилотника были повреждены две машины, частный дом и летняя кухня. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

В поселке Каменоломни упавшие обломки БПЛА вызвали пожар кровли зданий железнодорожного вокзала. Эвакуировали трех человек из диспетчерского пункта. Также в поселке на переулке Садовый загорелся цветочный магазин. Все возгорания были оперативно потушены.

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