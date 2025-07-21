В Пермском крае из воды достали тело 44-летнего мужчины

Трагедия на воде случилась в Краснокамском округе в минувшие выходные. Как рассказывают спасатели, вызов об утонувшем мужчине поступил в ЕДДС округа около 12:31. Очевидцы сообщали, что на реке Сюзьве погиб человек в районе базы отдыха «Чибис». На место происшествия были направлены сотрудники МКУ «УГЗЭП».