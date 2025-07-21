В Пермском крае из воды достали тело 44-летнего мужчины

Тело 44-летнего мужчины достали из воды в Пермском крае, сообщает МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования».
Трагедия на воде случилась в Краснокамском округе в минувшие выходные. Как рассказывают спасатели, вызов об утонувшем мужчине поступил в ЕДДС округа около 12:31. Очевидцы сообщали, что на реке Сюзьве погиб человек в районе базы отдыха «Чибис». На место происшествия были направлены сотрудники МКУ «УГЗЭП».
«По прибытию к месту вызова, спасатели произвели визуальный поиск и обнаружили тело мужчины 1981 г. р., достали на берег», — рассказывает управление.
Погибшего передали бригаде скорой медицинской помощи и сотрудникам полиции.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о трагедии, которая случилась 12 июля в Очёре. 18-летняя девушка нырнула в местный пруд во время катания на сапах и не смогла вынырнуть. Подробности о трагедии и о погибшей молодой пермячке читайте в материале.