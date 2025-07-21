Мошенники начали опустошать кошельки россиян по новой схеме: жертвам звонят от лица маркетплейсов и курьерских служб

Злоумышленники вводят жертв в заблуждение, утверждая что заказ уже оплачен и нужно лишь согласовать время доставки. Когда человек заявляет, что ничего не заказывал, мошенники придумывают правдоподобные объяснения — от ошибки в базе данных до «сюрприза от друзей».