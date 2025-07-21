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Мошенники начали опустошать кошельки россиян по новой схеме: жертвам звонят от лица маркетплейсов и курьерских служб

РИА Новости: Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников маркетплейса.

Источник: Комсомольская правда

В России участились случаи мошеннических звонков под видом сотрудников маркетплейсов и курьерских служб. Как сообщил РИА Новости Андрей Бийчук, афесты используют изощренную схему с якобы «готовыми к выдаче» посылками.

Злоумышленники вводят жертв в заблуждение, утверждая что заказ уже оплачен и нужно лишь согласовать время доставки. Когда человек заявляет, что ничего не заказывал, мошенники придумывают правдоподобные объяснения — от ошибки в базе данных до «сюрприза от друзей».

Особенно цинично то, что преступники играют на чувстве потери. Они угрожают, что без немедленного подтверждения посылка будет уничтожена, а деньги вернуть нельзя. Под этим предлогом жертву вынуждают сообщить код из SMS или перейти на фальшивый сайт, где собирают полный набор персональных данных.

Прежде россиян предупредили о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники вынуждают жертв оставлять наличные средства в почтовых ящиках. Преступники действуют под предлогом «защиты сбережений» от якобы угрожающего хищения.