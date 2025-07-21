Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на улице Писарева

Там может рухнуть подпорная стена.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске возле бизнес-центра «Парус» по улице Писарева, 102, может рухнуть подпорная стена. Чтобы быстро отреагировать на эту угрозу, власти ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в городской мэрии.

Это означает, что специальные службы и городское управление теперь работают в усиленном режиме. В частности, департамент дорожно-благоустроительного комплекса и другие службы готовы оперативно принимать меры.

Работу по устранению подтопления, которое влияет на подпорную стену, поручили муниципальному предприятию «Гормост». Оно занимается устранением причины подтопления, чтобы избежать аварии и защитить территорию бизнес-центра.