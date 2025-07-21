В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на улице Писарева

В Новосибирске возле бизнес-центра «Парус» по улице Писарева, 102, может рухнуть подпорная стена. Чтобы быстро отреагировать на эту угрозу, власти ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в городской мэрии.
Это означает, что специальные службы и городское управление теперь работают в усиленном режиме. В частности, департамент дорожно-благоустроительного комплекса и другие службы готовы оперативно принимать меры.
Работу по устранению подтопления, которое влияет на подпорную стену, поручили муниципальному предприятию «Гормост». Оно занимается устранением причины подтопления, чтобы избежать аварии и защитить территорию бизнес-центра.