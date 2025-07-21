Студенты НГТУ создали голосовой тест для диагностики Паркинсона

Студенты Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) создали инновационную систему голосового скрининга для оценки состояния пациентов с болезнью Паркинсона, которая не имеет аналогов в России и уже применяется в Федеральном центре нейрохирургии, сообщает пресс-служба вуза. Разработка четверокурсницы факультета автоматики и вычислительной техники Марии Дунаевой анализирует изменения голосовых характеристик, позволяя врачам отслеживать динамику заболевания и эффективность лечения, особенно в послеоперационный период, когда пациент может самостоятельно проходить тестирование в домашних условиях.
«Преимуществом системы является возможность ранней диагностики нарушений и отслеживания изменений состояния пациента на расстоянии. В дальнейшем мы планируем адаптировать эту разработку для диагностики других неврологических заболеваний», — отметила врач-невролог Федерального центра нейрохирургии, кандидат медицинских наук Галина Мойсак.
Система состоит из трёх модулей: голосового скрининга, электронной истории болезни и отчётности, что позволяет не только анализировать такие параметры речи, как амплитуда, длительность, паузы и дрожание голоса, но и хранить полную медицинскую информацию о пациенте. Разработка уже успешно прошла апробацию на конференции «Авиценна-2025», где получила высокую оценку специалистов за простоту использования и эффективность в клинической практике. В перспективе система будет преобразована в модуль для интеграции в медицинские информационные системы, что значительно упростит процесс мониторинга состояния пациентов с нейродегенеративными заболеваниями.