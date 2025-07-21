Студенты НГТУ создали голосовой тест для диагностики Паркинсона

Система состоит из трёх модулей: голосового скрининга, электронной истории болезни и отчётности, что позволяет не только анализировать такие параметры речи, как амплитуда, длительность, паузы и дрожание голоса, но и хранить полную медицинскую информацию о пациенте. Разработка уже успешно прошла апробацию на конференции «Авиценна-2025», где получила высокую оценку специалистов за простоту использования и эффективность в клинической практике. В перспективе система будет преобразована в модуль для интеграции в медицинские информационные системы, что значительно упростит процесс мониторинга состояния пациентов с нейродегенеративными заболеваниями.